Megvan mit találtak, a titokzatos, 134 éves időkapszulában

A kedden több mint kétórás élő online közvetítés mellett felnyitott rézládában egy 1887-es almanachot, könyveket, újságokat és folyóiratokat, egy bibliát, szabadkőműves relikviákat, pénzérméket, az 1861-1865-ös polgárháborúban használt lőszereket, köztük francia eredetű Minié-lövedékeket találtak.

Egy borítékban két fából faragott szobrocskát találtak, egy szögmérőt és iránytűt ábrázoló figurát, a szabadkőművesek szimbólumát, továbbá egy konföderációs zászlót, melyeket a szakértők szerint abból a fából vágtak ki, amely Thomas ‘Stonewell’ Jackson konföderációs tábornok sírján nőtt. Az egyik könyvben Lee tábornok arcképével díszített könyvjelzőre bukkantak.

Megtalálták a ládában annak a bombának egy töredékét is, amelyet az 1862-es győztes fredericksburgi csatában használtak az elszakadni akaró déliek. A ládát a felnyitás előtt tűzszerészek vizsgálták át, hogy megtudják, nem tartalmaz-e éleslőszert.

Conservation experts opened a second time capsule from 1887 that was found in a Richmond, Virginia statue of Confederate General Robert E. Lee https://t.co/C0JAi5GkF7 pic.twitter.com/HIpL4vsULo

Az egyik legérdekesebb dokumentumon egy térdelő nő látható az 1865. április 14-én meggyilkolt Abraham Lincoln koporsója előtt. A kétoldalas rajz a Harper’s Weekly folyóirat két héttel később megjelent számának közepén jelent meg.

Az időkapszula ugyanakkor nagy csalódást okozott a történelmi ereklyék gyűjtőinek, mert a várakozásokkal ellentétben nem tartalmazta a legértékesebbnek tartott tárgyat, egy állítólagos fényképet a koporsójában fekvő Lincoln elnökről. A fotóra, amely ritka és történelmi értékű lenne, ha létezne, egy újságcikk egyetlen sorában találtak utalást.

A mintegy 30 centiméteres rézláda tartalmát átnedvesedve, de a vártnál jobb állapotban találták meg vízben ázva egy falfülkében a 12 méteres szobortalapzat aljában. A nedvességtől megvetemedett ládát ugyanakkor nem tudták szokványos módon kinyitni, az egyik oldalát kellett levágni. A papíralapú emlékeket is megviselte a víz és az idő, de legalább részlegesen olvashatók.

A talapzattal és a tábornok lovasszobrával együtt 18 méter magas emlékművet 1890-ben avatták fel Richmondban, a szakadár déliek egykori fővárosában. A rabszolgaság eltörlése ellen harcoló déli, konföderációs hadsereg vezetőjének emelt monumentális emlékmű 2020-ban, a fehér rendőrök által megölt afroamerikai férfi, George Floyd halála után vált az antirasszista tüntetések célpontjává, mint a rabszolgatartó múlt szimbóluma.

Time capsule from the removed Robert E. Lee statue in Richmond is being opened at this moment: pic.twitter.com/Ey7tiMAfH9

— Michael Beschloss (@BeschlossDC) December 28, 2021