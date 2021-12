85 napig tartó vulkánkitörés után elkezdődött a hamu eltakarítása

A 85 napig tartó vulkánkitörés alatt több száz hektárnyi területet és mintegy 3000 épületet temetett maga alá a forró kőzet. Először az utakat tisztítják meg nehéz munkagépekkel a hatóságok – hangzott el az M1 Híradójában.

The La Palma volcano, which erupted in September and continued pouring lava for around three months, was finally declared officially done erupting on Dec. 25. 🌋 https://t.co/d0VIiwX0NK pic.twitter.com/uiEZg7uwWY

— AccuWeather (@accuweather) December 29, 2021