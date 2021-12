Négy helyszínen lövöldözött, több embert megölt egy fegyveres ámokfutó Denverben

Paul Pazen rendőrfőnök egy sajtótájékoztatón elmondta: a férfi délután öt órakor kezdett lövöldözni Denver egyik külvárosában, Belmarban, ahol két nőt megölt és egy férfit megsebesített. Ezután autóval menekült, miközben több lövést adott le az őt üldöző rendőrökre, akiknek a járművét végül sikerült ártalmatlanítania.

Egy másik helyszínen, a város keleti részén található Cheesman Parkban egy férfival végzett, majd Denver nyugati részén is lövöldözött. Ott szerencsére senkit sem talált el.

Innen a közeli Lakewoodba utazott tovább, ahol egy üzletben megölte negyedik áldozatát – mondta el John Romero, a lakewoodi rendőrség szóvivője.

A támadó a lakewoodi rendőrséggel is tűzharcba keveredett. Végül egy szállodában keresett menedéket, ahol megsebesített egy alkalmazottat és egy rendőrt, mielőtt lelőtték – tette hozzá Romero.

BREAKING Investigation continues-after deadly shooting spree spanning from Cheesman Park to Lakewood’s Belmar shopping area. Details live @KDVR 9/10 pm #shootingspree #Belmar pic.twitter.com/KjkGNyDPF7

Belmarban szemtanúk a Fox 31-nek elmondták, hogy látták, amint a gyanúsított összetűzésbe került egy rendőrnővel.

„A rendőrnő ráordított, hogy tegye le a fegyvert, mire a férfi megfordult, kibiztosította a pisztolyt, és a szemünk láttára többször is rálőtt” – számolt be az eseményekről egy szemtanú.

A sebesültek állapotáról a hatóságok nem közöltek részleteket. Az elkövető indítékát egyelőre nem tudni. Az ügyben vizsgálat indult.

5 including a Senior Police Officer killed in Colorado Shooting spree this morning.

The accused gunman was also killed in gun battle with Police pic.twitter.com/aj3DJZGUbA

— Sanjay (@sanjaykumarpv) December 28, 2021