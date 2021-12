Egy második időkapszulát is találtak Lee tábornok richmondi szobrának talapzatában

A déli rabszolgatartó Konföderáció tábornokának 1887-ben emelt emlékmű 12 méter magas talapzatában már a múlt héten rábukkantak egy időkapszulára, de annak sem mérete, sem tartalma nem egyezett meg azzal, amit a korabeli sajtóban írtak róla, és folytatták a keresést.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

A múlt héten szerdán több órán keresztül online közvetítették, amint a restaurátorok átnedvesedett tárgyakat vesznek elő az ólom tárolóból. Találtak egy 1875-ös almanachot, két másik könyvet, egy brit pénzérmét és egy fotót, amelyen a szobor elkészítésében közreműködő kőfaragó látható. A műemlékvédelmi hatóság közölte, hogy érdekes összeállításról van szó, de ez nem az, amit kerestek.

Ezt az időkapszulát valószínűleg egy vagy több, az építkezést felügyelő személy rejtette el a talapzatban.

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.

The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o

