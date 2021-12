Támad a tél: négyméteres hótorlasz zárt el több települést a külvilágtól

Négyméteres hótakaró borította az országutakat a törökországi Mus városánál, és több mint hatvan települést vágott el a külvilágtól a havazás. Az utakat csak többnapos munka után tudták megtisztítani a hókotrók.

Hósipkát öltött a Szent Kereszt-katedrális a közeli Ahdamar szigetén. A Van-tó fölé tornyosuló épület egykor a helyi örmény egyház székhelye volt, mára azonban elnéptelenedett, és csak turisták látogatják a jégbe zárt szigetet csendes téli nyugalmáért.

The province of #Mus, located in eastern #Turkey, has been battered by an extended period of heavy snowfall — accumulating to a depth of more than four metres in spots, according to local media. https://t.co/h26uJyNO1v

— The Weather Network (@weathernetwork) December 26, 2021