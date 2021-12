Egyre nő a migrációs nyomás

Fűtótűzként járták be a világot azok a képsorok, amelyek a kabuli repülőtéren kialakult káoszt mutatták, és a szárazföldön is ezrek próbálták elhagyni az országot. Törökország azonnal lépett: 295 kilométer hosszú határfalat épít az Iránnal közös határára, és az elsők között jelentette be, nem fogad be afgán migránsokat. A török külügyminiszter, Mevlüt Cavusoglu bejelentette, hogy Törökország nem bír el több migrációs terhet. A bevándorlók azóta is érkeznek – idézte fel az M1 hétfő reggeli Híradója.

Afganisztánból és Szíriából több millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja a hazáját, ez mindannyiunk számára nagyon aggasztó

– erről kedden beszélt a török külügyminiszer Budapesten, miután a V4-ek képviselőivel találkozott. Mevlüt Cavusoglu emlékeztetett: Törökországban él a legtöbb migráns a világon, ami nagy teher az országnak.

Ugyanígy látják a V4-ek képviselői is. A cseh külügyminiszter szerint Ankara kulcsszerepet játszik az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. A szlovák külügyi államtitkár pedig kiemelte: meg kell akadályozni, hogy Afganisztán ismét terrortámadások és migrációs hullámok kiindulópontja legyen. Szijjártó Péter a V4-ek és Törökország külügyminisztereinek találkozóján azt mondta:

„Magyarország déli határának megvédése Törökországban és Törökországgal kezdődik.”

A külgazdasági és külügyminiszter közölte: a kormány szorgalmazza, hogy az Európai Unió mindent megígért támogatást kifizessen az ott tartózkodó bevándorlók ellátásához. Szijjártó felhívta a figyelmet arra is, hogy Európa egyszerre három irányból áll migrációs nyomás alatt, ami csak tovább fog erősödni.

Orbán Viktor a múlt heti Kormányinfón a migrációs nyomással összefüggésben pedig arról beszélt, hogy Brüsszelnek át kell vállalnia a terheket a magyar határvédelem költségeiből is. Miután a magyar határ Európát is védi, a költségek legalább felét Brüsszelnek kell állnia – mondta a miniszterelnök. Emlékeztetett: