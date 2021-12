Agyonlőtte három társát egy Srí Lanka-i rendőr

A lövöldözés péntek éjjel történt a szigetország keleti részén fekvő Thirukkovil kisvárosban a rendőrség közleménye szerint. A város az egykori háborús övezetben fekszik. A térségben a polgárháború vége (2009) óta többnyire nyugodt volt a helyzet.

Condolences pour in Social Media for the young Police officer, Naveen Alagaretnam, 30 years old, who was killed in the Thirukovil shooting incident. His friends say Naveen was helping minded & just completed his 10 years in service. He is one of the 4 victims killed. #SriLanka pic.twitter.com/BDkG57frzK

— Kavinthan (@Kavinthans) December 25, 2021