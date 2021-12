Továbbra is kaotikus a helyzet az európai energiapiacon

A gáz árát például – ahogy a szakértők mondják – egész héten rángatták a spekulánsok, soha nem látott magasságokban járt a tőzsdén, ami nem jó jel az európai családok számára. Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, nem a Gazprom a felelős a gázárak meredek emelkedéséért, mert az orosz vállalat rendben küldi a gázt, sőt még többet is, mint ami a szerződésekben szerepel – számolt be az M1 Híradója.

Jeges szélviharokkal és bőséges csapadékkal köszöntött be a múlt hét elején a tél Bulgáriába. A zord időjárás miatt a déli régióban rendkívüli helyzetet hirdettek. Eközben a szófiai parlament képviselői az Európában kialakult energiaválságról vitáztak, és megszavaztak egy javaslatot, amely szerint március végéig Bulgáriában befagyasztják az elektromos energia és a távfűtés árát. A döntés kizárólag az egyéni fogyasztókat érinti.

Ha a helyzet nem változik, rövid időn belül a bolgár állampolgárok jelentős része nem lesz képes befizetni az áramszámlákat. Ezt próbáljuk némiképp orvosolni – mondta a szavazás után Borislav Gutsanov kormánypárti képviselő.

A szolgáltatók máris kongatják a vészharangot. Szerintük

az egész energiahálózat működtetése veszélybe kerülhet, mivel az októberi árrobbanás után az európai piacokon ismét elszabadultak az energiaárak.

A múlt héten Spanyolországban és Franciaországban is rekordmagas áramárfolyamokat jegyzetek. Ebben a hideg időjárás mellett az is közrejátszott, hogy a múlt héten – biztonsági aggályok miatt – átmenetileg be kellett zárni négy franciaországi atomrektort. A másik meghatározó tényező az év eleje óta többszörösére drágult földgáz ára, amely megállíthatatlanul emelkedik. Európában december 21-én ezer köbméter gázért több, mint 2000 dollárt kellett fizetni, ami abszolút rekordnak számít.

Mivel az európai országok egy része az orosz Gazprom vállalattól szerzi be a szükséges földgázmennyiség jelentős hányadát, sokan Oroszországot vádolják azzal, hogy az árak felsrófolásával akar nyomást gyakorolni az uniós szakhatóságokra.

Az Oroszországot Németországgal összekötő, a Balti-tenger alatt húzódó Északi Áramlat 2 gázvezeték engedélyeztetése ugyanis tovább húzódik, annak ellenére, hogy a Gazprom már idén meg akarta kezdeni a szállítást.

Az új vezetéknek azonban számos ellenzője akad, például Lengyelország. Varsóban attól tartanak, hogy Északi Áramlat 2-t Moszkva politikai fegyverként használná szomszédéival szemben.

Az orosz elnök hagyományos év végi sajtótájékoztatóján hazugságnak és rágalomnak nevezte, hogy az orosz vállalat volna felelős a meredek áremelkedésért. „Azt állítják, Oroszország, a Gazprom terjeszkedik és diktálni akar a piacon. Semmi ilyesmiről nincs szó. Nem mi vagyunk az egyetlen gázszállító az európai piacon, és valószínűleg csak mi növeljük a külföldre irányuló szállításokat, miközben eleget teszünk a hosszú távú szerződéseknek” – fogalmazott Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Az Európát sújtó energiaválság okairól és kezeléséről a múlt heti uniós csúcstalálkozón is parázs vita alakult ki. A kormányfők végül nem jutottak dűlőre, így a téma a zárónyilatkozatból is kimaradt. Elemzők szerint ugyanakkor legkorábban a fűtési szezon vége felé enyhülhet a gáz- és árampiaci nyomás, így a kiadások további növekedésével kell számolni.

A címlapfotó illusztráció.