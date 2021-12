Pókháló a karácsonyfán? – Mutatjuk, a legkülönösebb karácsonyi szokásokat

Szalma figurák és pókháló a karácsonyfán, bosszantó manók és ajtóba állított seprűk Szentestén. Külföldön is számos hagyomány kötődik a karácsonyi ünnepkörhöz. Megmutatjuk a skandináv államok és Ukrajna szokásait, ám előtte Németországba látogatunk, onnan ered ugyanis a karácsonyfa állítás szokása – hangzott el az M1 Híradóban.

Ünnepi szokások Európában

A karácsonyfa állítás hagyománya Németországból ered – derült ki az M1 Híradóból.

A finnek szalma díszeket tesznek a karácsonyfára, a norvégok seprűt az ajtóba, a dánok pedig csintalan manók miatt bosszankodnak szenteste. Ukrajnában pedig bármennyire is furcsa, de vannak olyan vidékek, ahol a családok egy pókhálót rejtenek el a karácsonyfán.

Hogy honnan ered a hagyomány és mi a jelentése?

A pókhálós szokást Ukrajna belső területein egy szegény, gyermekeit egyedül nevelő özvegyasszony legendájával magyarázzák. A történet szerint a családnak egy kis kunyhója volt, aminek a tetejére egy toboz esett, abból pedig kinőtt egy fa, amit a gyerkőcök gondosan öntözgettek, hogy minél nagyobbra nőhessen karácsonyig.

A fa csak nőtt és nőtt, ám úgy tűnt, hiába, hiszen eljött a karácsony, de nem volt mivel feldíszíteniük. A mese úgy szól tovább, hogy a fiatalok szomorúan tértek aludni, de mire felkeltek, édesanyjuk pókhálókkal borította be a fenyőt. A felkelő nap pedig megvilágította a szokatlan díszeket, amitől azok kinccsé váltak.

Az özvegy és a gyerekek nem hittek a szemüknek; tudták, hogy soha többé nem kell nélkülözniük. Így szól tehát a legenda, de azt hozzá kell tennünk, hogy Ukrajnában nemcsak most, hanem a sokfelekezetűség miatt, január elején is meg fogják ünnepelni a karácsonyt. És bizonyosan akkor is kerül pókhálódísz a karácsonyfára.