Társkereső oldalon ismerkedett a sorozatgyilkos, majd bevásárlókocsiban szállította el a holttesteket

Az eddigi bizonyítékok alapján a négy nő meggyilkolásáért ugyanaz a személy a felelős. A múlt hónapban Harrisonburg városában őrizetbe vett 35 éves Anthony Robinson néven azonosított gyanúsítottat a rendőrség „bevásárlókocsis-gyilkosnak” nevezte el.

A rendőrség szerint Robinson állítólag társkereső oldalakon ismerkedett meg áldozataival, majd motelekbe csalta őket. Itt oltotta ki életüket, majd a holttesteket bevásárlókocsiban egy elhagyott telekre szállította, ahol el akarta ásni. A hatóságok két áldozat maradványait a telken, a bevásárló kocsi kosárban találták meg.

VIRGINIA SERIAL KILLER: Police are calling 35-year-old Anthony Robinson of DC the “Shopping Cart Killer.” He’s behind bars. So far, they have found four bodies and are fearful there are more victims out there.

