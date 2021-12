Kamasz erőszakolt meg a parkban egy nőt

Az információk szerint a nőt este 11 óra körül támadta meg két férfi, és egy bokorban megerőszakolták – számolt be a My London News.

Egy járókelő, aki éppen kutyát sétáltatott feltartóztatta az egyik gyanúsítottat, a 13 éves tinédzser fiút, a másik támadó azonban elmenekült a helyszínről. A járókelő kutyája megharapta a támadó kezét, ezért őt kórházba szállították, ellátása után pedig őrizetbe vették.

