Nemcsak a Földön, de a világűrben is készülnek a karácsonyra

Szenteste közeledtével egyre több városba ér el az ünnepi hangulat. Moszkvában a világ nagyvárosainak jelképeivel díszítették fel a karácsonyfákat, New Yorkban pedig egész városrészek úsznak ünnepi fényben. Idén végre újra megtarthatták a híres spanyolországi El Gordo karácsonyi lottósorsolást, és az ünnepi hangulat még a Nemzetközi Űrállomást is elérte – közölte az M1 Híradója.

Masnis tészták, esernyők, sárga és piros villamosok, Oscar-díjak és egyéb különlegességek díszítik a karácsonyfákat az orosz fővárosban. A „dizájner karácsonyfák” programban a világ 15 nagyvárosának jellegzetességeit jelenítik meg a fákon.

„Teljes bizonyossággal állíthatom, hogy az egész városban ezek a legcsodálatosabb karácsonyfák. Azt kívánom mindenkinek, hogy jöjjön el Moszkvába, és érezze át az ünnep varázslatos hangulatát” – mondta Artyom Krivd, a projekt kreatív vezetője.

New Yorkot is elérte az ünnep hangulata.

Brooklyn egyik negyedét kivilágított rénszarvasok, hóemberek és betlehemek lepték el. A kivilágított házak turisták ezreit vonzzák a világ minden tájáról. Tavaly a lezárások miatt nem voltak turisták, de most már újra érkezhetnek látogatók Európából is.

„Fontos volt számomra, hogy átérezhessem a karácsony szellemét. A járvány hosszú hónapjai után ezek a fények új reményt adnak. A gyerekeknek is és nekünk is hatalmas boldogság saját szemünkkel látni ezt” – magyarázta egy francia turista.

A karácsonyi hangulatot a városban szinte mindenhol érezni lehet: akár az Ötödik sugárúton sétál végig valaki, akár a Central Park korcsolyapályáján teszi próbára ügyességét.

Spanyolországban karácsony előtt tartják a világhírű karácsonyi lottósorsolást.

Bár a járványügyi korlátozások miatt tavaly az El Gordo (A kövér) is elmaradt, a több mint 200 éves hagyományt most újjáélesztették. Idén is százak lesznek a madridi királyi operaházban, hogy élőben nézhessék végig a sorsolást.

„Ez nemcsak a sorsjegyről szól, hanem a hangulatról, és hogy a barátainkkal együtt éljük át. Nem is vennénk online jegyet, inkább napokig állunk itt sorba” – mesélte egy férfi.

Az El Gordo nemcsak azért különleges, mert ezt tartják a világ legnagyobb szabású lottósorsolásának, hanem azért is, mert a nyertes számokat egy spanyol iskola diákjai énekszóval hirdetik ki a nézőknek.

Karácsonyi ajándék nem csupán a kétlábúaknak jár.

A londoni állatkert oroszlánjai fahéjjal, szerecsendióval és egyéb szezonális fűszerekkel illatosított dobozokat kaptak gondozóiktól. A nagymacskák élvezettel hempergőztek az illatárban.

A karácsonyi hangulat a Nemzetközi Űrállomáson sem maradt el. A SpaceX Dragon önvezető teherűrhajója szerdán a tudományos felszerelésen kívül karácsonyi meglepetéseket is vitt az asztronautáknak. Az egyik űrhajós újévi fogadalmat is tett, azt mondta: a lehető legjobb csapattársa szeretne lenni űrben lévő útitársainak.