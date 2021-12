Lecsupaszítva, szénnel borítva találták meg az eltűnt lányt

A főiskolai diák, Madelyn Allen múlt héten tűnt el, miután elhagyta Utah állambeli kollégiumát. Az eltűnt egyetemistát szombaton késő este találták meg egy pincében meztelenül, szénnel borítva. A gyanúsítottat, Brent Brownt emberrablással, nemi erőszakkal és az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolták meg – írta az NBC News.

A Utah college student who vanished last week was found alive and covered in coal in the basement of a 39-year-old suspect’s home, according to authorities. https://t.co/m0tHgSJNTD

