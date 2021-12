Kiugrott az ablakon, majd megmentette a fuldokló életét

Hőssé vált a 15 éves, McDonald’sban dolgozó Sydney Raley, miután megmentette egy vendég életét a minnesotai Eden Prairie-ben – közölte az Indy100.

Sydney a McDrive-ban szolgálta ki az autóval érkezőket. Éppen egy anyukának és a lányának adta ki az elkészült ételt, amikor észrevette, hogy a nő egyre erősebben köhög, majd öklendezni kezd. Riley számára világossá vált, hogy a vendég torkán akadt valami, a helyzet azonban egyre nyugtalanítóbbá vált.

A fiatal lány rögtön szólt a kollégájának, hívjon segítséget, majd kimászott az ablakon, hogy segítsen a nőn. Sydney pár évvel ezelőtt részt vett egy vöröskeresztes tanfolyamon, ahol megtanulta a Heimlich-műfogást, azt próbálta alkalmazni a fuldoklón. Az első pár sikertelen kísérlet után, segítségül hívott egy járókelőt, végül közös erővel sikerült eltávolítani a nő torkán akadt ételt.

Guys. You will WANT to tune into @kare11 for a very amazing story!!!! This is Sydney Raley. She is a ray of sunshine, a brilliant young woman who also happens to have autism. Yesterday, she noticed one of her customers choking at the @McDonalds drive-thru window, and she 1/ pic.twitter.com/TVBVtLcyG1

— Eva Andersen – KARE 11 News (@EvaKare11) December 19, 2021