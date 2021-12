Kiakadt a transzemű férfi, mert a szülés közben anyának nevezték

A nőként született Los Angeles-i Bennett Kaspar-Williams tíz évvel ezelőtt érezte először, hogy transznemű. Férjével, Malikkal 2017-ben találkozott, majd 2019-ben összeházasodtak, és úgy döntöttek, gyermeket szeretnének.

„Mindig is tudtam, hogy a testem fizikailag képes a teherbe esésre. Ezt azonban régebben nem akartam, egészen addig, amíg meg nem tanultam, hogyan választhatom el a testem működését a nemiséggel kapcsolatos elképzelésektől” – mondta Bennett. „Rájöttem, hogy egyszerre lehetek az a személy, aki lenni akarok, és egyszerre hozhatok gyermeket a világra” – tette hozzá.

