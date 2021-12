Káoszba taszítják az amerikai városokat Soros György ügyészkatonái

„Szörnyű árat fizettek az őrült politikákért” azok az amerikai városok és települések, amelyeknek ügyészségi bázisain teret nyertek a Soros György-féle hálózathoz kötődő progresszív-radikális baloldaliak – írja kommentárjában Tom Cotton amerikai szenátor. A Real Clear Politics portálon megjelent, hivatalos statisztikai adatokkal alátámasztott véleménycikkében a republikánus politikus rávilágít: ezekben a demokrata párti befolyás alá eső körzetekben soha nem tapasztalt mértékben emelkedett a gyilkosságok, az erőszakos bűncselekmények és a drogtúladagolás miatt bekövetkezett halálesetek száma.

Az Egyesült Államok történelmében példátlan mértékben növekedett tavaly a gyilkosságok és a kábítószer-túladagolás miatt bekövetkezett halálesetek száma – írja Tom Cotton amerikai szenátor, a Real Clear Politics portálon megjelent kommentárjában. A politikus szerint a halállal végződő erőszakos bűncselekmények számának növekvő tendenciája 2021-ben is folytatódott, a legtöbb vérontás pedig éppen azokban a városokban és településeken történik, ahol az állami és kerületi ügyészségekben teret nyertek a Soros György-féle hálózathoz, illetve a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz kötődő progresszív-radikális baloldaliak.

A baloldal „jogi gyújtogatói” rendszerszinten bélyegzik rasszistának az amerikai jogállamot, visszaélnek jogkörükkel és az ügyészi titoktartással, aminek eredményeként a bűnözés az egekbe szökött gyakorlatilag minden hatáskörükbe tartozó körzetben.

A „Soros-ügyészek” visszautasítják a bűncselekmények és vétségek széles spektrumára, egyebek között a bolti lopásokra vagy a kábítószer-kereskedelemre vonatkozó törvények betartatását – fogalmaz a szenátor. Példaként kiemeli, hogy

Chicagóban a Cook megyei államügyész, Kim Foxx elérte, hogy az ezer dollár alatti lopás büntetlenül maradjon,

Manhattanben Cyrus Vance Jr. kerületi ügyész nem hajlandó érvényre juttatni a prostitúció visszaszorításáért megalkotott törvényeket,

Marilyn Mosby államügyész Baltimore-ban egyoldalúan véget vetett a kábítószer-ellenes háborúnak, és „az amerikai történelem legsúlyosabb drogválsága kellős közepén” nem hajlandó vádat emelni a drogkereskedők ellen,

George Gascon Los Angeles-i kerületi ügyész egy időre felhagyott a béke megzavarása, a letartóztatásoknak való ellenállás és a büntetőjogi fenyegetés ellen hozott törvények betartatásával is.

Virrasztás az oxfordi középiskolai lövöldözés áldozataiért december 3-án Michigan államban, néhány nappal azután, hogy a 15 éves Ethan Crumbley megölte négy osztálytársát (Fotó: EPA/Nic Antaya)

A szenátus republikánus képviselője szerint ezek a liberális vezetésű amerikai városok „szörnyű árat fizettek az őrült politikákért”.

Mint a politikus írja, tavaly

Chicagóban 56 százalékkal nőtt a gyilkosságok száma, 2021-ben pedig több mint ezer Cook megyei lakost gyilkoltak meg.

New Yorkban a gyilkosságok száma 47 százalékkal, a lövöldözéseké pedig 97 százalékkal nőtt.

Baltimore-ban a gyilkosságok aránya magasabb volt, mint El Salvadorban vagy Guatemalában – olyan közép-amerikai országokban, amelynek polgárai sok esetben nem a megélhetési gondok, hanem éppen a bandaháborúk és a rengeteg gyilkosság miatt kér menedékjogot az államokban.

A külvárosaiban eleve erőszakkal telített Los Angelesben pedig a gyilkosságok száma tavaly 36 százalékkal, az idén további – legkevesebb – 17 százalékkal emelkedett.

Bostonban Rachel Rollins, Suffolk megye kerületi ügyésze közzétett egy listát 15 bűncselekményről, amelyek gyanúsítottjait nem hajlandó büntetőeljárás alá vonni. Azt is kijelentette, hogy harcolni fog a massachusettsi államügyész ellen, és „gyilkosoknak” nevezte, valamint „fehér érzékenységgel” vádolta a bostoni rendőröket. A bostoni gyilkosságok száma tavaly 38 százalékkal, az opiátfüggők túladagolásos haláleseteinek száma pedig 32 százalékkal nőtt, miután Rollins jelentősen visszafogta a drogkereskedelem elleni küzdelmet Suffolk megyében.

Önkéntes aktivista szemléli „Egyetlen drogfüggőt sem hagyunk az út szélén” feliratú kapucnis pulóverben egy bostoni sátortábor hajléktalan lakóinak menedékhelyét, november 1-én (Fotó: EPA/C. J. Gunther)

Alkalmatlansága és szélsőségessége jutalmaként Biden elnök őt jelölte a massachusettsi ügyészség vezetésére, ebben pedig a szenátus minden demokrata képviselője támogatta a szavazatával

– fogalmaz a szenátor.

A lap által kiemelt „Soros-ügyészek” között szerepel Larry Krasner philadelphiai kerületi ügyész is, aki a lap beszámolója szerint erősen ellenséges kapcsolatot tartott fenn a rendőrséggel, és több mint 30 százalékkal csökkentette a joghatósága alá eső börtönök rablétszámát.

A Demokrata Párt színeiben indult Krasner hivatali ideje alatt Philadelphiában minden évben nőtt a gyilkosságok száma: tavaly 40 százalékkal több emberölés történt a városban, 2021-ben pedig az erőszakos halálesetek számadatai már az éve vége előtt minden idők legmagasabb értékét mutatják.

Cotton felhívja a figyelmet arra is, hogy San Franciscóban két „rendőrgyilkos terrorista” fiát választották kerületi ügyésznek. Chesa Boudin tevékenysége nyomán azóta elszabadult a káosz a kaliforniai nagyvárosban, amit annak liberális polgármestere is „a bűnözők uralmaként” definiált. San Franciscóban a hajléktalanság is kicsúszott az ellenőrzés alól, a fosztogatók népes tábora miatt pedig a Black Friday idejére lezárták a belvárost a hatóságok. Boudin hivatali ideje alatt az autólopások száma 27 százalékkal, a betöréseké 38, a gyújtogatásoké 36, a gyilkosságoké pedig 29 százalékkal emelkedtek – hívja fel a figyelmet a politikus.

Tom Cotton arkansasi, John McCain arizonai és John Barrasso wyomingi republikánus szenátor (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej)

Cotton megjegyezte: Soros György malmára hajtotta vizet, hogy az elmúlt évek puha, „bűnözőpárti” törvényhozásából a demokraták mellett számos félrevezetett republikánus képviselő is kivette a részét, ezért őket is terheli a felelősség az úgynevezett „soft-on-crime” politika rendszerszintű következményei miatt.

Ezért a „törvény és rend pártjának” (azaz a republikánusoknak) ezután a függetlenekkel és a józan demokratákkal összefogva könyörtelen háborút kell vívnia a bűnözés ellen. Ennek első lépéseként pedig el kell távolítani a posztjáról az összes „sorosista ügyészt”

– hangsúlyozta a republikánus szenátor.

A címlapfotó illusztráció.