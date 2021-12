Étlen-szomjan hagyták a csecsemőt az erdőben, mégis túlélte

A csecsemőre az esőerdő közelében fekvő falu lakói találtak rá szokásos beszerző körútjuk közben. A megtalálók először folyamatos, majd kissé elcsukló sírás hangjára lettek figyelmesek. Amikor a hang közvetlen közelébe értek, a sűrű aljnövényzet mélyén megpillantották a gyermeket. A kicsi teljesen meztelen volt, testét sár és rovarcsípések tömkelege borította – közölte a Mirror.

A falubelieket sokkolta a látvány, hiszen szinte esélytelen volt, hogy túlélje a kitettséget a közel negyven Celsius-fokos hőségben és a kibírhatatlanul magas páratartalomban víz és élelem nélkül. A babát azonnal egy ruhadarabba bújtatták, közben értesítették a hatóságokat és a mentőket, a faluba visszatérve pedig megpróbálták ellátni a sérüléseit.

