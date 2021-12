Ő az első ember, aki szándékosan felrobbantotta Tesláját - VIDEÓ

A robbantást megelőzően azért lett dühös a férfi, mert a keveset futott példány műszerfalán hamar megjelent egy hibakód. Kiderült, hogy autójának akkumulátorát ki kell cserélni és ez a mutatvány 20 ezer euróba, azaz körülbelül 7,3 millió forintba kerülne neki. Ráadásul elmondása szerint sem garancia, sem biztosítás nem fedezte volna a költségeket. Mindenesetre különös módja ez a kiadások lefaragásának.

Az esetről videót is készített, amelyet feltöltött a népszerű videómegosztóra is. Kedd délelőtt közel egymillió megtekintésnél járt a kisfilm. Katainen a barátait is segítségül hívta a terv kidolgozásához. Egy férfit is felhívott, Pommi Henkkát és szó szerint megkérdezte tőle a telefonba, hogy érdekelné-e őt egy Tesla felrobbantása.

Henkka örömmel segített neki felrögzíteni a 30 kilogramm dinamitot a halálra ítélt kocsi oldalára. Ezután egy Elon Musk portréfotójával ellátott bábút is a volán mögé ültettek. Gondosan kiépített fedezékbe vonultak, majd a hatalmas robbanás teljesen eltüntette a fehér Teslát a föld színéről.

Még megjegyezte a korábbi tulajdonos, hogy sosem érezte ilyen jól magát a kormány mögött, mint a robbantás idején.