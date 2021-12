Az igazi Hannibal Lecter: azt hitte meggyógyul, ha megeszi áldozatát

A 39 éves idahói férfit, James David Russellt elsőfokú gyilkossággal vádolják, mert szeptember 10-én megölt egy hetvenéves férfit. Az ügyészek azonban módosították a feljelentést – írta a Fox News.

Az ügyészek közölték, hogy a hatóságok az áldozatot fejjel lefelé találták meg a teherautójának anyósülésén, a csuklói össze voltak ragasztva, egyes testrészei pedig hiányoztak.

„Rengeteg olyan aspektus van, aminek pontos részleteit soha nem tudjuk meg” – mondta Philip Stella nyomozó. Hozzátette, hogy ugyan nem ez volt a legvéresebb tetthely, amit látott, de pszichológiai szempontból káosz fogadta őket.

A helyszínen találtak egy vérrel szennyezett mikrohullámú sütőt, egy üvegtálat, egy véres kést és egy zsákot is. A bírósági dokumentumok szerint Russell azt gondolta, hogy a hús levágásával és elfogyasztásával meggyógyíthatja az agyát.

Idaho murder suspect charged with cannibalism; believed eating victim could ‘cure his brain,’ authorities say https://t.co/ysg5dsfZ19

— Fox News (@FoxNews) December 21, 2021