Százmilliókat nyert a lottón kedvesével, majd szó nélkül lelépett

Három évvel ezelőtt egy kanadai pár élete egyik pillanatról a másikra a feje tetejére állt, amikor a helyi lottón hárommillió kanadai dollárt (körülbelül 760 millió forintot) nyert. Az ügy azonban váratlan fordulatot vett, a bíróságnak pedig még mindig nem sikerült dönteni.

A kanadai Chatnamben élő Denise Robertson és párja, Maurice Thibeault minden héten lottózott. A boldog pár nagy álma az volt, hogy egyszer közös házat és autót vesznek. Mivel közösen játszottak, a nyeremény felezésében is megegyeztek. 2018-ban, amikor a szerencse hirtelen rájuk mosolygott, kiderült, hogy korántsem olyan hűségesek egymáshoz, mint azt gondolták.

A városban egy nap felröppent a hír, hogy valaki megnyerte a lottófőnyereményt. Robertson, amikor értesült az esetről, párjának is elújságolta. Meg is kérdezte tőle, nem tudja-e véletlenül, ki lehetett a szerencsés. Thibeault vállat vont és közölte a nővel, hogy fogalma sincs róla. A valóságban azonban a férfi több mint hárommillió kanadai dollárt (körülbelül 760 millió forintot) nyert. Amikor a nő dolgozott, a férfi összepakolt és eltűnt a városból. Élettársa hazaérve már csak hűlt helyét találta.

Az üres szekrényeket látva a nő rájött, hogy párja a nyertes szelvény tulajdonosa. A felismeréshez a férfi főnöke is hozzásegítette, aki megmutatta neki az sms-t, amelyet Maurice Thibeault küldött a nyeremény átvételének napján. Az üzenet szerint a férfi dúsgazdag lett, felmondott, és a a párjától is elköltözött.

Where is Maurice Thibeault, Chatham’s $6M lottery man? His jilted live-in girlfriend is speaking out. https://t.co/r5vGcZrMFm pic.twitter.com/LdfhAI7Qec — London Free Press (@LFPress) October 13, 2017

A történtek óta eltelt három év, és Denise továbbra sem szeretné elengedni a véleménye szerint neki járó nyeremény felét. A The Sun értesülései szerint az ügy kapcsán több bírósági per is húzódik, ugyanis a két fél bejegyzett élettársi kapcsolatban élt, ami Kanadában szinte megegyezik a házassággal, így válás után a közös vagyon feleződik.

A férfinak egyelőre csak a nyeremény felét fizették ki, a másik fele minden bizonnyal volt élettársát illeti majd, de erről még nem döntött a bíróság.

A címlapfotó illusztráció. (Forrás: (MTI/EPA/Erik S. Lesser)