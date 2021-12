Mint a filmekben: amerikai önkéntesnek álcázta magát, a hatóságok szerint potenciális terrorista lehet

A 21 éves férfit csütörtök este fogták el, amikor Mexikóból az arizonai Yumán keresztül lépett be az Egyesült Államok területére – olvasható Chris T. Clem járőr Twitter-bejegyzésében.

Az állítólag Szaúd-Arábiából származó férfi egy amerikai zászlós jelvénnyel ellátott kabátot viselt, amelyen az a felirat volt olvasható, hogy „Közép-Oneida megyei önkéntes”.

#USBP #YumaSector agents apprehended a potential terrorist who illegally entered the U.S. from Mexico Thursday night. The 21-year-old migrant from Saudi Arabia is linked to several Yemeni subjects of interest. #BorderSecurity is #NationalSecurity pic.twitter.com/qszg0L0OYQ

— Chief Patrol Agent Chris T. Clem (@USBPChiefYUM) December 20, 2021