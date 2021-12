Csodával határos módon élte túl a tornádót a két kisgyermek

A tizenöt és három hónapos kicsire épp a nagyanyja vigyázott, amikor a hatalmas forgószél lecsapott a Kentuckyban található Hopkins County egyik településére. A nő takarókba tekerte a gyermekeket, amelyeket párnával bélelt ki, ám amikor a ház szabályosan megmozdult körülöttük, a fürdőszobába rohant velük, és a kádba fektette őket. A szél hirtelen azonban a fürdőkádat is megemelte, a felette lévő víztartály pedig fejbe vágta az idős nőt, aki azonnal elájult – írta a Sky News.

Miután magához tért, a ház szinte porig rombolódott, ő pedig kétségbeesetten kereste unokáit.

„Azt sem tudtam, mi történt. Az utolsó emlékem, hogy a kád elkezdett emelkedni a babákkal együtt, én pedig már nem bírtam tovább tartani. Amikor magamhoz tértem, nem hittem a szememnek. A kicsiket sehol sem találtam. Azt hittem, mindketten meghaltak. Egy pillanat alatt összeomlott egy világ bennem. Zokogtam és csak imádkoztam. Uram, kérlek, hozd vissza őket épségben, könyörgöm” – mondta a nagymama, aki értesítette a rendőrséget.

Nem sokkal később a hatóságok a helyszínre értek, és alaposan átfésülték a romokat. Ekkor pedig olyan csoda történt, amit talán csak a filmekben látni. Hátul a kertben, a kád alatt sértetlenül bukkantak rá a két kisgyermekre.

“All I could say was, Lord please bring my babies back safely. Please, I beg thee”

