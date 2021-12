A britek a kölcsönös bizalmat építenék, de az EU-n belül sincs ez meg maradéktalanul

Az Európai Unió állam- és kormányfői, vagyis az Európai Tanács évzáró csúcstalálkozót tartott csütörtökön – erről kérdezték Baraczka Esztert, a közmédia brüsszeli tudósítóját a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Az Egyesült Királyság már egy éve távozott az unióból. A tapasztalatokról Paul Fox, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete beszélt.

A teljes adás itt hallgatható vissza.

EU-csúcs: Kevés a megállapodás, annál több a nyitott kérdés

Egy-egy tárgyalás után mindig következtetések címszó alatt jön ki az elfogadott eredményekről szóló dokumentum és ebben szerepel a járványügy, válságkezelés és reziliencia, azaz az EU valamilyen formájú ellenálló-képessége, szerepel benne a biztonság és védelem, a migráció külső vonatkozásai valamint a külkapcsolatok.

Baraczka Eszter a találkozóról elmondta: Ha abból indulunk ki, hogy mely témákra mennyi időt szenteltek, akkor két fő témája volt a tárgyalásoknak: a járvány és az energiaárak. Utóbbiról végül nem sikerült megállapodni, ezért sem jött ki arról közös nyilatkozat sem.

Két olyan vitás kérdés volt, ahol az álláspontok nagyon távol állnak egymástól. Az egyik az ETS-rendszer, azaz a kibocsátás-kereskedelemi rendszer. Az Európai Bizottság azt gondolja, hogy ez a klímacélokhoz hozzá tud járulni, ez pedig nagyon éles vitákat vált ki.

A másik nagy kérdés, hogy mi számítson tiszta energiának és borzasztó nagy viták folynak arról, hogy az atomenergia ennek számít-e. A magyar álláspontot a környező országok, továbbá Franciaország, Spanyolország, Portugália és Finnország is támogatja, miszerint az atomenergia számítson tiszta energiának.

Németország viszont például a földgáz elismertetését szeretné, hiszen az Északi Áramlat 2 gázvezeték éppen engedélyeztetés alatt áll. Ennek a külön fejezete az oroszokhoz való viszony, ugyanis nagyon feszült a helyzet az orosz-ukrán határon. A világ szeme ezen a térségen van, az EU kiáll Ukrajna területi integritása mellett és azt üzenik az oroszoknak, hogy nagyon komoly következményei lehetnek bárminemű akciónak.

A határvédelem finanszírozásáról egy eléggé kilúgozott dokumentumot fogadtak el, hiszen a bizottság mindenfajta fizikai határzártól elzárkózik és ellenzi azok finanszírozását, de Charles Michel, a tanács elnöke kimondta, hogy a kerítések finanszírozása nem ellentétes az uniós joggal.

Brit nagykövet: A következő időszakban újra fel kell építeni a kölcsönös bizalmat az EU-val

Paul Fox nagykövet elmondta: A mostani helyzetben a leglényegesebb, hogy kialakítsuk a kapcsolatok új formáját, melyek a kilépési és kereskedelmi megállapodáson nyugodnak. Mára már közhelynek számít, hogy bár az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, de nem hagyta el Európát.

Most ki kell alakítani egy kapcsolatot ezekkel az intézményekkel és ez a helyzet befolyással van a kétoldalú szövetségi rendszereinkre is. Vannak továbbra is vitás kérdések az EU-val, például a halászat, de Gibraltár ügyében előrelépés történt.

A most következő feladat, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonyába visszatérjen a bizalom. A nagykövet reménykedik abban, hogy a nyitottság az unió részéről is megvan, de bízik benne, hogy nem ez a kérdés fogja dominálni a jövő évet, hanem sokkal inkább az olyan kérdések, mint a klímaváltozás és a járvány utáni helyreállítás.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!