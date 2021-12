Magyarul üzent a brit nagykövet azoknak, akiknek brit barátaik vannak

Az Egyesült Királyság már egy éve távozott az unióból. A tapasztalatokról Paul Fox, az Egyesült Királyság budapesti nagykövete beszélt a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Az adás vonatkozó része itt hallgatható vissza.

Paul Fox nagykövet elmondta: A mostani helyzetben a leglényegesebb, hogy kialakítsuk a kapcsolatok új formáját, melyek a kilépési és kereskedelmi megállapodáson nyugodnak. Mára már közhelynek számít, hogy bár az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, de nem hagyta el Európát.

Most ki kell alakítani egy kapcsolatot ezekkel az intézményekkel és ez a helyzet befolyással van a kétoldalú szövetségi rendszereinkre is. Vannak továbbra is vitás kérdések az EU-val, például a halászat, de Gibraltár ügyében előrelépés történt.

A most következő feladat, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonyába visszatérjen a bizalom. A nagykövet reménykedik abban, hogy a nyitottság az unió részéről is megvan, de bízik benne, hogy nem ez a kérdés fogja dominálni a jövő évet, hanem sokkal inkább az olyan kérdések, mint a klímaváltozás és a járvány utáni helyreállítás.

A nagykövet magyarul is üzent azoknak, akiknek brit barátaik vannak.

