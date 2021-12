Egyre mélyül a szomorúság az ugrálóvár-tragédiában: újabb gyermek halt bele a sérülésekbe

Hozzátették: két sérült gyermeket válságos állapotban továbbra is kórházban ápolnak, egy pedig hazatérhetett.

A baleset csütörtökön történt, miután a szél felkapott és felborított egy ugrálóvárat a Tasmania északnyugati részén fekvő Devonport egyik általános iskolájában egy tanév végi rendezvényen. A szerencsétlenségnek összesen kilenc érintettje volt, rendőrségi tájékoztatás szerint sok gyerek mintegy tíz méter magasról zuhanhatott le. Az ügyben nyomozást indítottak.

A tragédia mélyen megrendítette az ausztrálokat. A devonporti iskolát virágokkal árasztották el, és 1,2 millió ausztrál dollár adomány érkezett az áldozatok hozzátartozói számára. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök elmondta: a mentőcsapatok és a közösség tagjai összesen 800 ezer ausztrál dollárt vehetnek igénybe a trauma feldolgozását támogató tanácsadásra – számolt be az AAP ausztrál hírügynökség.

A sixth child has died in Tasmania’s jumping castle tragedy, with police confirming an 11-year-old boy had succumbed to his injuries at Royal Hobart Hospital on Sunday#hillcrestprimaryschool #jumpingcastletragedy https://t.co/Q6aVQ1EFuQ

