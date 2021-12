Újabb áldozat az ugrálóvár-tragédiában: „Ez a szörnyűség darabokra töri az emberek szívet”

Azonosította a helyi rendőrség azt az öt gyermeket, akik csütörtökön életüket vesztették, miután kizuhantak egy hatalmas széllökés miatt közel tíz méter magasra repült ugrálóvárból. A szörnyű baleset a tasmaniai Devonport egyik általános iskolájában történt a tanév végi rendezvényen.

A 12 éves Zane Mellor, Peter Dodt, Jye Sheehan és Jalailah Jayne-Maree Jones olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem élte túl a zuhanást, már a helyszínen meghalt. Az ötödik áldozat, a 11 éves Addison Stewart a kórházba szállítást követően hunyt el. A legfrissebb információk szerint további három gyermek még mindig az életéért küzd a kórházban.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök elképzelhetetlenül szívszorítónak minősítette az esetet. „„Fiatal gyerekek egy vidám szabadnapon, ami végül szörnyű tragédiával végződik. Az évnek ebben az időszakában egy ekkora szörnyűség darabokra töri az emberek szívet” – nyilatkozta Morrison.

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.

My prayers are with the family and friends of the children who lost their lives, the injured, the first responders and all those who witnessed this deeply distressing event.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 16, 2021