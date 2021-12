Kisvárosnyi migránst tartóztattak fel egy hónap alatt az USA déli határán

Az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Ügynökségének (CBP) pénteki tájékoztatása szerint az esetek negyedében olyan bűnismétlőkről van szó, akiket az utóbbi egy év során legalább egyszer már elfogtak a határ illegális átlépése közben.

Az ügynökség összehasonlításul felidézte, hogy a tavalyi év azonos időszakában csaknem 72 ezer migránst tartóztattak fel az amerikai-mexikói határon. Az idei év októberéhez (165 ezer határsértő) képest pedig 5 százalékkal többet. A felnőtt kísérő nélkül úton lévő fiatalkorú migránsok száma is 9 százalékkal volt magasabb, vagyis csaknem 14 ezer novemberben az azt megelőző hónappal összehasonlítva.

More than 173,600 illegal immigrants were apprehended by U.S. Border Patrol agents at the southern border in November – setting a record number for the agency that month.#JustTheNews #BidenBorderCrisishttps://t.co/Dw9Pkr1Kwq

— Just the News (@JustTheNews) December 16, 2021