Ki akarták rúgni, mert nem akart a tornádóban dolgozni, végül munkahelye is elpusztult a viharban

Megbotránkoztató eszmecsere zajlott le egy Illinois állambeli Amazon-kézbesítő és diszpécsere között. A munkairányító annak ellenére arra kérte a futárt, hogy folytassa a csomagok kézbesítését, miután az arról számolt be, hogy erősödő tornádószirénákat hallott.

A diszpécsert ez nem hatotta meg, továbbra is munkájának teljesítésére utasította a beosztottat, mondván a jelzések csak figyelmeztetés értékűek. A sofőrnek továbbra sem akarózott az életét kockáztatni a feladata miatt, ezért az irányító kijelentette: a raktárba való visszatérést az útvonal megtagadását jelenti, ami azonnali elbocsátást von maga után.

The Amazon driver heard tornado sirens.

She called her dispatcher, who said:

a) That’s just a warning

b) Keep delivering

c) If you return to the warehouse, we won’t see it as “for your own safety”

90 minutes later, a twister hit a nearby Amazon warehouse https://t.co/svkoxvJy1P

