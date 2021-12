Halálra verte barátnője 16 hónapos gyermekét a leszbikus nő

A héten 25 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság a 28 éves Savannah Brockhillt, 20 éves barátnője, Frankie Smith mindössze 16 hónapos kislányának, Star Hobsonnak meggyilkolása miatt. Smith-t szintén elítélték, 8 évet kapott, mert nem akadályozta meg a gyermeke halálát – számolt be róla a Daily Mail.

A bejelentéseket a Star jólétéért aggódó családtagok és közeli barátok tették, de a szociális dolgozók nem foglalkoztak velük, mert úgy gondolták, a panaszok hátterében az áll, hogy a rokonok és ismerősök előítéletesek, valamint „nem szeretik a romákat vagy az azonos nemű párokat”.

Pedig a bejelentések nem hasraütés-szerűen érkeztek. Az anya számos rokona és barátja elmondta az esküdtszéknek, hogy aggódott a Staron látott zúzódások miatt, amelyeket néhány esetben le is filmeztek.

Her life was filled with cruelty and neglect but today justice has been served for murdered toddler Star Hobson pic.twitter.com/7AC9GBaIFW

