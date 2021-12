Horogkereszteket mázoltak a New York-i városházára

A tettesről videófelvétel készült, a helyi rendőrség nyomozást indított, illetve körözést adott ki.

This would be outrageous anywhere in our city but it’s especially galling for it to happen outside the building where the people’s work is done.

The NYPD HCTF is investigating this and will bring the perpetrator to justice. If you have any information, contact them immediately. https://t.co/QhU1EtIXLw

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 15, 2021