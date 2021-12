Gyújtogatás okozhatta a közel 30 áldozattal járó tüzet Japánban

A japán rendőrség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A tűz egy nyolcemeletes irodaház negyedik emeletén keletkezett.

A tűzoltóság szóvivője szerint 27 embernél állapítottak meg keringés- és légzésleállást. A Reuters hírügynökség szerint Japánban ezt a kifejezést alkalmazzák abban az esetben, ha a halál tényét hivatalosan még nem állapították meg. A tűzben egy ember megsérült.

🇯🇵🔥 #Breaking: No signs of life could be detected in 27 of the 28 people injured after a #blaze at a building in a commercial district of the Japanese city of #Osaka on Friday, the local fire department said. #Japan #dead

(By He Xinlei | Web Video) pic.twitter.com/b3f9VThmmQ

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) December 17, 2021