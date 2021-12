A 74 éves férfi a legkülönfélébb tárgyakat egyensúlyozza a fején

A brit erőművész, John Evans legutóbb mikulásjelmezben egyensúlyozott egy hatalmas kéményt a fején – írta a Reuters.

A 74 éves férfi korábban már egyensúlyozott téglákat, tejesládákat, sőt még autót is a fején. Az erőművésznek nagyratörő tervei vannak, 75. születésnapjáig szeretne elérni 100 világrekordot a különleges, fejen egyensúlyozó mutatványaival.

‘I’ve got one eye, I’m a diabetic, I’ve got asthma, I‘ve got angina and after all is said and done I’ve got 98 world records,’ British strongman John Evans told Reuters. discovered his talent as a teenager carrying bricks on building sites https://t.co/3VycNmoZys pic.twitter.com/MEpDBVdhzk

— Reuters (@Reuters) December 14, 2021