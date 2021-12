Pár karcolással megúszta a hároméves kislány a tornádót, ami megölte nővérét

Kiengedték a kórházból a hároméves missouri kislányt, aki túlélte azt tornádót, amely megölte a nővérét, és az egész családját egy mezőre dobta.

Az Egyesült Államokban országszerte brutális viharok pusztítanak. A Missouri állam délkeleti részén élő Trey és Meghan Rackley valamint három kislányuk a tomboló viharok miatt ablaktalan fürdőszobájukba kerestek menedéket – olvasható a DailyMail oldalán.

Az édesanya még egy Snapchat fotót is küldött az egyik rokonuknak, hogy a kislányok a kádban fekszenek, miközben a legidősebb a kedvenc babáját szorongatja.

Tizenöt perccel később azonban egy tornádó szétszakította az otthonukat, és a családtagokat elsodorta egymástól. Egykori házuk romjaitól több méterre, egy mezőn találtak rájuk az elsősegélynyújtók. Elmondások szerint szilánkok álltak ki a testükből.

A két szülő és a két legkisebb gyermekük ugyan megsérült, de túlélték a vihart. A legidősebb gyermek, a kilencéves Annistyn azonban már nem volt ilyen szerencsés, és életét vesztette.

Trey Rackley vágásokat és zúzódásokat szenvedett, fájdalmak gyötrik és sokkos állapotban van kislánya elvesztése miatt. Felesége, Meghan csonttörést és agysérülést szenvedett, valamint egy nagy vágás is található a testén. Egyelőre kómában fekszik.

A középső gyermek, Ava egy memphisi kórházba került csigolyatörése miatt azonnali műtétre volt szüksége.

A kislány az orvosoknak azt mondta: „Körberepültem a tornádóban, és imádkoztam Jézushoz, hogy vigyázzon rám. Ezután a tornádó kiköpött a sárba!”

A család legkisebb gyermeke a hároméves Alanna csak kisebb sérüléseket szenvedett. Őt kiengedték a kórházból, rá jelenleg nagynénje vigyáz. Aki arra kér mindenkit, hogy imádkozzanak a családért.

A család december elején költözött a házba, hogy mindhárom kislányuknak saját szobája legyen. Szinte még ki sem csomagoltak, amikor lecsapott a tornádó a házukra.

