Négy gyerek meghalt, öt megsérült, miután kiestek egy levegőbe repült ugrálóvárból

Ausztráliában négy gyerek meghalt és öten súlyosan megsérült, miután tíz méteres magasságból kizuhantak egy levegőbe emelkedő ugrálóvárból – közölte a BBC News.

A jelentések szerint az általános iskolában felállított ugrálóvár az erős széllökések miatt szállt fel a levegőbe.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania’s north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab

— Monte Bovill (@MonteBovill) December 16, 2021