Lecsapott a tájfun, százezren menekülnek

A Fülöp-szigeteki katasztrófavédelmi hivatal közölte, hogy elővigyázatossági okokból további evakuálásokra kerülhet sor.

A Rai idén a tizenötödik trópusi vihar a Fülöp-szigeteken. Úgynevezett szupertájfunként tartják nyilván, azaz ereje megfelel a legmagasabb kategóriájú hurrikánénak az ötfokozatú Saffir-Simpson skálán. Évente körülbelül öt hasonló erejű trópusi vihar keletkezik világszerte.

A Rai Siargao szigeténél ért partot óránként 240 kilométeres sebességet is elérő széllökésekkel. Siargao körülbelül 760 kilométerre délkeletre található a Fülöp-szigetek fővárosától, Manilától, és a szörfösök kedvelt célpontja.

Halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett hír, ugyanakkor számos mentési művelet van folyamatban az érintett térségekben. A katasztrófavédelmi hivatal jelezte: áradásokról és áramkimaradásokról értesült.

Cagayan de Oro városából olyan felvételeket osztottak meg, amelyeken a mentőcsapatok mellkasig érő vízben gázolnak, hogy gumicsónakokon kimenekíthessék a helyieket.

A tájfun, amelyet a Fülöp-szigeteken Odette-nek neveztek el, nyugat-északnyugati irányba halad. Több mint húsz tartomány és terület van riadókészültségben a vihar miatt. Hatósági becslések szerint 15,9 millió ember él a vihar által érintett területeken. A tájfun szombaton hagyhatja el az országot.

Tens of thousands of people in the #Philippines have been evacuated from their homes after super-typhoon #Rai made its first landfall today.@WorldVisionPH is coordinating with local agencies and partners for possible response.

Photos by Coast Guard District Northern Mindanao pic.twitter.com/bv5OYhQTzp

— World Vision Asia-Pacific (@WVAsia) December 16, 2021