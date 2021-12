Ismert zenei producer is életét vesztette a Dominikán lezuhant kisrepülőn

A balesetben az EFE spanyol hírügynökség értesülései szerint életét vesztette egy Puerto Rico-i zenei producer, José Ángel Hernández (művésznevén Flow La Movie), felesége és két gyermekük.

Hernández számos latin sláger producereként vált ismerrré, köztük a Bad Bunny, Nicky Jam és Ozuna közreműködésével készült Te Boté című dalért, amely 2018-as megjelenését követően 14 hétig vezette a Billboard latin slágerlistáját.

A tragédia körülményeit vizsgálják.

Florida bound jet crashes in Dominican Republic, music producer among American citizens killed https://t.co/LaYMjX0FVH via @nypost

— Milagros Santiago (@MILI14) December 16, 2021