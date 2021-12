Hidvéghi: George Orwell forog a sírjában

Győri Enikő, Tóth Edina és Hidvéghi Balázs a strasbourgi vitában elmondták: a bizottság nagy port kavart, azóta visszavont kommunikációs irányelve – ami egyebek mellett a karácsony szó használatának mellőzését próbálta elérni – méltatlan a keresztény gyökerű Európa egyik legfontosabb intézményéhez.

Hidvéghi Balázs a vita után azt mondta, az ilyen törekvések ellen minden eszközzel küzdeni kell.

– szögezte le Hidvéghi Balázs.

A képviselő szerint az Európai Néppárt „üres gesztuspolitikájával, a folyamatos hátrálásával” szintén lehetővé tette, hogy az egyébként néppárti vezetésű brüsszeli bizottság ilyen dokumentumot adjon ki. Hangsúlyozta, hogy az iránymutatóért felelős uniós biztosnak, Helena Dallinak távoznia kell tisztségéből.

.@EU_Commission trying to wipe out the word “Christmas” is communism all over again. It goes against the very roots of European culture and must be stopped immediately. @helenadalli @Europarl_EN #EPlenary #Christmas pic.twitter.com/WD0J6WvI8Y

