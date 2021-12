EU-csúcs: Brüsszel már a gázellátásba is bele akar szólni

Koronavírus, energiaárak, migráció – egyebek között ezekről a kérdésekről tárgyalnak az Európai Unió állam- és kormányfői ma kezdődő év végi csúcstalálkozójukon, ami a hagyományoktól eltérően csak egy napos lesz – hangzott el az M1 híradójában.

Újabb EU-csúcs Brüsszelben

Baraczka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója elmondta: Lényegében kimondható, hogy a két hónappal ezelőtti, októberi csúcson is ezek a témák voltak napirenden, de nem jutottak közelebb a megoldáshoz.

A koronavírus elsősorban az omikron variáns megjelenése és az arra adott egyoldalú tagállami válaszlépések miatt került újra terítékre. A fókuszban az oltások lesznek, illetve, hogy milyen összehangolt lépések szükségesek ahhoz, hogy a gazdaság a járvány ellenére is talpon tudjon maradni.

A luxusmigráns fát vág a határostromhoz az ezer eurós kabátban. (Fotó: MTI/AP/BelTA/Leonid Shcheglov)

A migrációs nyomás továbbra sem csökken és az októberi csúcson feladatot adtak az Európai Bizottságnak is. A bizottság dolga volt, hogy áttekintse a különböző migrációs útvonalakat és tegyen megoldási javaslatot többek között a finanszírozás kérdésében.

Az energiaárak tekintetében is hasonlóképp jártak el és a bizottság jelentését fogják áttekinteni a vezetők. A legélesebb viták ezen a területen várhatóak, ugyanis a tagállamok nagyon megosztottak abban a kérdésben, hogy az államnak be kell-e avatkoznia az árakba.

A magyar álláspont az, hogy az Európai Bizottság elhibázott klímapolitikája vezetett oda, hogy az árak az egekbe szöktek. A kibocsátás-kereskedelmi kvóta is napirendre kerül, de emellett a gáz ára is naponta növekszik. Utóbbi leginkább azokat érinti, akik nem hosszú távú szerződéseket kötnek, hanem a tőzsdéről szerzik be a gázt.

Hazánk hosszú távú szerződésekkel biztosítja saját gázellátását, de az Európai Bizottság javaslata ennek a megtiltását szorgalmazza.

