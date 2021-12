Facebookon előzött a férfi, aki bevallotta szörnyű tettét és azt is, hogy újabb gyilkosságra készül.

„Fejbe lőttem a volt barátnőmet. Olyan, mintha álmodnék” – mondta a 44 éves amerikai Rajaee Shareef Black a Facebook élőjében, ahol egy éppen húzódó gyermekelhelyezési perről beszélt és arról is hogy a volt feleségét is meggyilkolja, majd magával is végezni fog.

Miután meglátta volt nejét az ajtóban, a vallomását a következő sorral zárta le: „Nem mehetek börtönbe. Eljött a nap.” Az adás ekkor hirtelen megszakadt.

Black barátnőjének holttestét baltimore-i lakásában találták meg a rendőrök, akik az exfeleség házában beazonosították a halott gyilkost és volt feleségét is. A két kisgyermekére sértetlenül bukkantak rá apjuk ház előtt leparkolt autójában. Valószínűleg nem voltak szemtanúi a szülők halálának. A Baltimore Sun szerint a gyilkosnak több családon belüli erőszakos ügyhöz is köze volt. Legutóbb 2020 áprilisában jelentették fel, azt az ügyet akkor ejtették.