Csak meg akarta simogatni, de letépte a négyéves kisfiú karját a kutya

A négyéves Axel Foster Oklahomában látogatta meg nagymamáját, amikor a tragédia történt – írja a People.com.

Amikor a gyerek átnyúlt a rácsokon keresztül megsimogatni a ketrecben az egyik pitbullt, az elkapta a jobb karját és letépte. A rendőrség szóvivője azt nyilatkozta, hogy ugyan látott már kutyaharapásokat és támadásokat eddig is, de ilyen sérülést még sosem.

Boy, 4, has his ENTIRE right arm ripped off after he stuck his hand inside his grandma’s ‘pit bull pen’ to pet animals https://t.co/4KwUeBGT6I

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2021