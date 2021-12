Az online oktatásba menekítik a szülők a gyerekeket az LMBTQ-nyomás elől

Az új esélyegyenlőségi törvény értelmében tett lépést azzal indokolták, hogy még befogadóbb és támogatóbb iskolákat szeretnének létrehozni Chicago-szerte. Az új szövetségi irányelveknek megfelelően minden hallgató és alkalmazott méltányos hozzáférést kap a nemi identitásukhoz igazodó mosdókhoz – derült ki a CPS bejelentéséből. Elrendelték, hogy december 1-től minden iskolájukban cseréljék ki a mosdótáblákat. Az újakon a „minden nemű” felirat szerepel majd, alatta a következő kiegészítéssel: minden nemi identitást és megnyilvánulást szívesen látunk – írja a CBN NEWS.

ICYMI: We’re requiring all schools to adopt new signage to make our restrooms more inclusive. This is a big step forward for gender equity for our students and staff. pic.twitter.com/4JPBdd1jQy

— CPS – Chicago Public Schools (@ChiPubSchools) November 30, 2021