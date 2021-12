Százak rekedtek a felhőkarcoló tetején

A tűzoltók két repülőgépet is segítségül hívtak a lángok eloltásához, és hatalmas létrákkal igyekeztek kimenteni az alacsonyabb szintekről az embereket. A környéket lezárták.

Mintegy 160 embert sikerült biztonságban kimenekíteni az épületből. A hatóságok szerint tizenkét embert kellett kórházba szállítani.

Trapped people being rescued at Hong Kong’s World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz

— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021