O. J. Simpson hivatalosan is szabad ember

O. J. Simpson 2017 júliusa óta volt feltételesen szabadlábon, szigorú rendőri felügyelet mellett élte mindennapjait. Legfőképp kedvenc hobbijának, a golfozásnak hódolt, de aktívan nyilatkozott a közösségi oldalain is különféle sport- és közéleti témákkal kapcsolatban.

Pár nappal ezelőtt a nevadai bíróság úgy döntött, a 74 éves színész jó magaviselete miatt két hónappal korábban kezdhet teljesen szabad életet – közölte a NY Times. A hírt Kim Yoko Smith, a nevadai közbiztonsági minisztérium szóvivője és Simpson ügyvédje is megerősítette.

O.J. Simpson is a free man.

The 74-year-old former football hero and actor, acquitted California murder defendant and convicted Las Vegas armed robber was granted good behavior credits and discharged from parole effective Dec. 1, a day after a hearing before the Nevada Board of pic.twitter.com/hqDhd7mLGG

