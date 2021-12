Már a gyermekházasság is píszí: így manipulál a média a Stoejberg-ügyben

Csúsztatások, manipulált adatok és elhallgatott tények: óriási médiahadjárat kíséri a példátlan szigorral 60 nap letöltendő börtönbüntetésre ítélt volt dán bevándorlási miniszter, Inger Stoejberg ügyét, megpróbálva a lehető legjobban lejáratni a kiskorú lányok tömegeit megmentő politikust.

„Nem fogok bocsánatot kérni. Nem hiszem, hogy bármi rosszat tettem volna. Remélem, minden felelős személy pontosan úgy járt volna el, mint én” – igen kevés sajtóorgánum idézte az elszánt politikus asszony szavait, melyet még a bírósági meghallgatáson tett.

„Valami nagyon nincs rendben”

Inger Stoejberg, aki hivatali időszakában konzekvensen megakadályozta, hogy a távoli kontinensekről és országokból bevándorló, az európai civilizációs normákkal köszönőviszonyban sem álló országokban kialakult gyakorlatot Dániában is folytassák a oda tízezrével beözönlő migránsok, gyermekházasságba kényszerített kislányok és tizenévesek tucatjainak tette lehetővé, hogy elfogadható életviszonyok közé kerüljenek.

„Valami nagyon nincs rendben, ha a kislányokat nem lehet megvédeni a gyermekmenyasszonyság visszataszító jelenségétől” – idézte Stoejberget a Bretibart amerikai hírportál. A volt miniszter a tárgyalás időszakában hozzáfűzte: „Vállalom a büntetésemet, és ezt szégyenérzet nélkül teszem”.

A volt bevándorlási és integrációs minisztert, aki 2015 és 2019 között töltötte be ezt a tisztséget, hétfőn bűnösnek találták a miniszteri felelősségről szóló törvény megsértésében, amiért az európai migránsválság csúcspontján rövid időn keresztül elválasztotta a párokat – túlnyomórészt migráns férfiakat kiskorú feleségekkel – egymástól. Stoejberg 2016-ban 18 párt választott szét, miután úgy döntött, hogy a 14 és 17 év közötti migráns kislányokat és tizenéveseket nem lehet ugyanabban a menekülteket befogadó létesítményben elhelyezni, mint a „férjeiket”, akiknek többsége már jócskán felnőtt korban volt. A TV2 dán televízió beszámolója szerint a bírói ítélet alapja, hogy a párok szétválasztása ellentétesnek bizonyult az emberi jogok európai egyezményének (EJEE) 8. cikkével és a dán közigazgatási jog több pontjával.

Stoejberg így reagált az ítéletre: „Meg kell mondanom, hogy nagyon, nagyon meglepődtem.” Azt is hozzátette, hogy a bíróságon „a dán értékek veszítettek”.

A tények

A liberális orgánumok által „a párok illegális szétválasztásában mérföldkőnek számító felelősségre vonási per” tárgy az a 2015 és 2019 közötti időszak, amikor Stoejberg asszony Dánia bevándorlási minisztereként dolgozott a jobbközép kormányban, amelyet a jobboldali Dán Néppárt támogatott.



Stoejberg hivatali ideje alatt kivívta a migrációt támogató bel- és külföldi politikai körök haragját: konzekvensen betartotta a vonatkozó jogszabályokat és igyekezett korlátok közé szorítani a migránsok beözönlését.

Intézkedései másik részében az európai civilizáció elemi normáit igyekezett érvényesíteni: 2016 februárjában elrendelték, hogy a 18 év, alatti házasságban élő menekülteket ne szállásolják el házastársukkal. Stoejberg összesen 23 – európai szemmel nézve nehezen értelmezhető „házaspár”, gyakran 14 éves, férjhez kényszerített kislányok ügyében tett gyermek- és ifjúságvédelmi intézkedést, elrendelve, hogy a gyermekházasságban élő lányok ne tartózkodhassanak közös szálláson „férjeikkel” .

Ezeket az intézkedéseket az ítéletről hít adó orgánumok mindegyike a „házaspárok szétválasztásaként” tárgyalja.

A Times 2016-ban megjelent beszámolója azt állítja, hogy legalább két esetben a lányok mindössze 14 évesek voltak, és az egyik 14 éves lányt egy 28 éves férfi vette feleségül.

Ugyanebben az esztendőben sajtóforrások arról számoltak be, hogy Németországban a hatóságok mintegy 1000 gyermekházasságot észleltek, míg becslések szerint ennek sokszorosa az ilyen típusú házasságok megkötése a mingránsok köreiben.

2016 februárjában a Breitbart londoni kiadása arról számolt be, hogy a migránstömegek soraiban több tucat gyerekkorú „feleséget” észleltek a hatóságok Norvégiában, közülük a legfiatalabb gyermek mindössze 11 éves volt. Hollandiában szintén ebben az időszakban eltűnt a hatóságok elől egy kilenc hónapos terhes, 14 éves lány, Fatema Alkasem és 24 éves „férje”.

A manipuláció

Az a Detector (dr.dk) nevű holland orgánum, mely most a bírósági ítélet után már „leleplező cikkeket” közöl a börtönre ítélt miniszter ügyében, aláhúzva, hogy a lap is közreműködött „az igazság” feltárásában, ez év januárjában még hosszan részletezte az egyik, gyermekházasságra kényszerített kislány sorsát.

A lap arról számol be, hogy egy iráni migráns „házaspár”, ahol a házasságra kényszerített lány nem volt 15 éves, 2015 szeptemberének elején érkezett Dániába, és együtt éltek az allerødi Center Sandholmban.

A kislány tehát még nem érte el azt a 15 éves alsó korhatárt, mely a dán törvények szerint a szexuális élet legális alsó korhatára. Ennek ellenére az allerødi önkormányzat szociális munkása úgy gondolta, hogy a „házastársi kapcsolatban” élő kislány a legjobb helyen van 28 éves (vagy magát ennyinek valló) férjével, aki egyben a kislány unokatestvére is volt.

A Detector című lap megkérdezte a dán bevándorlási szolgálatot, hogy a pár különvált volna-e, ha ekkor nem Inger Støjberg akkor a bevándorlásügyi miniszter. A bevándorlási szolgálat erre nem válaszolt, arra hivatkozva, hogy a lány akkor 14 éves volt, s emiatt a Detektornak felhatalmazást kéne bemutatni a leánytól, hogy ügyében nyilatkozhassanak.

Mint később kiderült a kislány beadta a válókeresetet „férje” ellen. A vele foglalkozó gyermekközpont képviselője a lapnak elmondta: ez a lehetőség felnyitotta a kislány szeme előtt annak a perspektíváját, hogy egy átlagos, normális tinédzser életét élhesse. A lány egyébként elmesélte: a házasságot valójában az apja intézte, amikor a gyermek 13 évesen letette általános iskolai vizsgáit – pedig ő “eleinte nem volt hajlandó” férhjez menni. A cikk nem tér ki arra, miképpen kényszerítették a szinte még gyermeket a házasságkötésre.

A BBC News ezzel szemben egyetlen esetet emel ki: egy fiatal szíriai házaspárról írnak, „az akkor 17 éves Rimaz Alkayal és a 26 éves házastársa, Alnour Alwan”- ról, négy hónapig „kénytelenek voltak külön élni”, pedig a „nő” terhes volt.

Nincs itt semmiféle gyermekházasság-ügy!

A nála jóval idősebb férfihoz az ismert civilizációs körülmények okán bizonyára a lány megkérdezése nélkül, a szülők döntése alapján, ismeretlen életkorban férjhez adott és fiatalkorúként teherbe ejtett tinédzserről tehát a baloldali brit orgánum mint „terhes nőről” ír, akit „elválasztottak a férjétől”.

Egy szót sem veszteget a Reuters brit hírügynökség az ezrével, tízezrével „férjhez” kényszerített, az Európába özönlő vagy már itt élő migránsok soraiban rejtőző kislányra és tizenévesre: a hírügynökség mintegy triumfálva emeli ki: „a miniszternek az összes kiskorú pár elválasztására vonatkozó rendelkezése törvénytelen volt. Összesen 23 pár vált el egymástól.”

Az erőteljesen manipulált megfogalmazás a hír olvasójában azt az érzetet kelti, mintha valódi házaspárokat (a házasságra lépésről szóló döntésüket független, felnőtt emberként meghozó személyeket) választottak volna el a hivatal puszta önkénye folytán. A hírügynökség igyekszik hitelteleníteni a Nyugat-Európában migráns-körökben tömegjelenségként tapasztalható gyermekházasságok puszta tényét is. A hírügynökségi cikknek már a címében is idézőjelbe kerül az a kifejezés, hogy „gyermekházasság-ügy”, s aláhúzva, hogy a korábbi végzések úgymond egyértelműen jogellenesek, a hírügynökség a szövegben is idézőjelbe teszi a gyermekházasság kifejezést.

Ezáltal azt a hamis illúziót keltik olvasóikban, hogy egyáltalán nem történtek gyermekházasságok, pusztán egy – jobboldali – politikus hivatali túlkapásairól van só, aki házaspárokat választottak szét, és ezt jogellenesen tette.

Amerikában is ez a „módi”

Az euroatlanti civilizációs normákkal súlyosan ütköző gyermekházasságok gyakorlata az Egyesült Államokban is kezd a mindennapok elfogadott részévé válni: az amerikai hadsereg 2021 őszén bekövetkezett afganisztáni kudarca és a szövetségesek Kabulból történő szeptemberi, tömeges evakuálása idején az Egyesült Államokba menekített, az amerikaiakkal együttműködő afgánok “jelentős számú”, gyermekkorú “feleséget” hoztak magukkal.

.@BreitbartNews: Blinken Confirms Child Brides Evacuated with Older Men from Afghanistan https://t.co/ghTEdtzsid — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 14, 2021

A gyermekkori kislányok meglehetősen ellentmondásos, az amerikai sajtó által nem nagyon feszegetett házastársi státusát és jelenlétét Tony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere is elismerte.

U.S. investigates “child bride” cases among Afghan evacuees https://t.co/zl0Rf1HAHq — CBS News (@CBSNews) September 4, 2021

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint Afganisztánban a férfiak mintegy 50 százaléka gyermek- vagy kiskorú lányt vesz “feleségül”.

