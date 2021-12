Véletlenül gázolta el 20 hónapos unokáját

Egy gyermek életét veszítette, amikor a nagyszülei lakókocsija elgázolta – olvasható a DailyMail oldalán.

A 20 hónapos Josie Gordon egy kempingben nyaralt, amikor nagyapja autójával vontatta a lakókocsit. A rendőrség szerint Josie a lakókocsi közelében állt, amikor az elindult, és vagy elesett, vagy a földre feküdt, ennek következtében történt a gázolás. A fejet és a mellkast ért sérülések olyan súlyosak voltak, hogy Josie szinte azonnal meghalt.

Grandfather accidentally ran over and killed his toddler granddaughter in his caravan as she played behind the vehicle https://t.co/DI5XXzlfe6

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 14, 2021