Még több migráns befogadására kötelezi a holland kormány a városokat

Épületfoglaló migránsok demonstráltak letelepedési engedélyért Amszterdamban

„Ez most már az otthonunk!” – olvasható egy transzparensen a We Are Still Here nevű amszterdami migránscsoport október 23-án tartott utcai demonstrációján. A csoport tagjai hivatalosan fedél nélkül élő migránsok, akik a hajléktalanszállók helyett épületek megszállásával vívták ki a holland főváros vezetésének toleranciáját.