Húsz éve tűntek el a víz mélyén, most rájuk találtak

Húsz évvel ezelőtt Amerikában két fiatal a folyóba hajtott autójával és szörnyet halt. Egy búvár most megtalálta az elmerült autót, benne pedig az emberi maradványokat is.

A 18 éves Erin Foster és a 17 éves Jeremy Bechtel 2000 áprilisában indult együtt szórakozni Tennesseeben. Utoljára akkor látták őket élve, ugyanis sosem értek haza. Máig tisztázatlan körülmények között egy folyóba hajtottak és életüket vesztették – írta a Daily Star.

Jeremy Sides búvár szonártechnológiával próbálja megoldani az eltűnt személyek eseteit, merüléseiről felvételeket is készít, azok pedig rendre megtekinthetők az Exploring With Nug nevű YouTube csatornáján. Legújabb anyagában pont a tennessee-i fiatalok autója után kutatott, amelyet a Calfkiller nevű folyó mélyén meg is talált.

A járművet, miután kiemelték a vízből, a rendszáma alapján azonosították. A kocsiban emberi maradványokra is bukkantak, amelyek minden valószínűséggel az eltűnt személyektől származnak. Ezeket a hatóságok azonosítás céljából DNS-vizsgálatra küldték.

Sides elsírta magát, miután megpillantotta a partra kiemelt autót: „Boldog vagyok, hogy megtaláltam őket, de egyben szomorú is, hogy mindezt ennyi idő után. Hihetetlen, hogy ezek a fiatalok húsz éven keresztül várták, hogy rájuk találjanak. Nem találok szavakat.”

A címlapfotón a 2000-ben eltűnt 18 éves Erin Foster és a 17 éves Jeremy Bechtel autójának kiemelése a Calfkiller folyóból (Forrás: YouTube)