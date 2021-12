Hajónak hitte az autóját a román férfi, nagy baj lett belőle

Meglehetősen komikus jelenetet rögzítettek Romániában. Egy férfi belehajtott az autójával a megáradt folyóba, az viszont a járművét a víz felett átívelő híddal együtt elsodorta.

Az Audi A3-as sofőrje úgy gondolta, autójának nem eshet baja, ha egy megáradt folyó közepébe hajt be vele. Fogta magát, felgyorsított, és nekiment az árnak, amely viszont egy másodperc alatt elragadta. Az autó ezután a folyót átszelő hídnak is nekiütközött és gyakorlatilag magával együtt el is sodorta.

A kocsit végül egy, a folyó medréből kiálló szikla állította meg. Ez utóbbi már egy fotón látszik, azzal együtt, ahogy a sofőr a kocsi csomagtartóján keresztül menekült ki.

A Libertatea cikke szerint az Audit a helyi tűzoltók is megpróbálták kimenteni, ám sikertelenül, a mentés után nem sokkal pedig az áramlás ismét magával ragadta a négykerekűt, majd a tetejére is borította azt. A sofőrt nem büntették meg a felelőtlen incidensért.

A címlapfotón az Audi, amelyet a folyó a híddal együtt elsodort (Forrás: Youtube).