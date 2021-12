Erős földrengés rázta meg Indonézia keleti részét, szökőárriadót is elrendeltek

Az ország földtani intézete szerint a földrengés fészke 12 kilométerre – amerikai források szerint 18 kilométerre – a földfelszín alatt volt, áldozatokról és károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A több mint 260 millió lakosú Indonézia az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, gyakoriak a földrengések és a vulkánkitörések, a heves esők pedig az erdőirtások után gyakran okoznak földcsuszamlásokat.

Praying for the well being of every one living in #Indonesia and affected areas.🙏

It’s a natural tragedy and we Indians stand by #Indonesian ppl in this hour of crisis.#EarthquakePH #Earthquake #tsunami pic.twitter.com/gnzdX6mioz

