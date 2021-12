Az új James Bond nem tudja majd, hogy fiú-e vagy lány

Egy új interjúban Broccoli elvetette azt az elképzelést, hogy Daniel Craig utódja nő lehetne, de elismerte, hogy a jövő Bondja „nembináris” lehet, azaz sem férfinak, sem nőnek nem tartja magát.

Broccoli a „Speaking to the Girls On Film” podcastben beszélt franchise jövőjéről, ugyanis Daniel Craig öt James Bond-alakítás után, a „No Time To Die”-ban nyújtott szereplése után távozik.

Daniel Craig a „Nincs idő meghalni” James Bond film világpremierjén a londoni Royal Albert Hallban, Nagy-Britanniában, 2021. szeptember 28-án.Fotó: EPA/NEIL HALL

Amikor a műsorvezető megkérdezte Broccolit, hogy szerinte a 007-est játszó színész mindig férfi lesz-e, a producer azt válaszolta:

„Igen, mert nem hiszem, hogy olyan filmeket kellene készíteni, ahol nők játszanak férfiakat”.

A műsorvezető ezután egy javaslattal állt elő:

„Nembináris talán, talán egy nap?”

– kérdezte.

Broccoli erre azt válaszolta:

„Ki tudja? Úgy értem, szerintem ez nyitott kérdés. Csak meg kell találnunk a megfelelő színészt”.

Broccoli a 007-es franchise producere azt is elmondta, hogy „azt szeretnék, ha a színész brit lenne… és a britek, mint tudjuk, sok félék lehetnek”.